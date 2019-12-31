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    12 актюбинских госслужащих вошли в Президентский молодежный резерв

    31 Декабря 2019, 09:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 12молодых актюбинцев прошли в Президентский молодежный кадровый резерв. Аким области Ондасын Уразалин встретился с этими госслужащими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ отражен вопрос усиления профессиональных качеств. Вы прошли все 6 этапов отбора, что свидетельствует о том, что обладаете опытом и знаниями на высоком уровне», - отметил аким области.

    Об итогах отбора в республиканский молодежный кадровый резерв по Актюбинской области доложил руководитель аппарата акима области Нуржауган Калауов. По его словам, в финал были отобраны 330 человек из более чем 13 тысяч претендентов. По итогам заседания Национальной комиссии 300 кандидатов зачислены в Президентский молодежный кадровый резерв.

    В список ТОП-300 вошли 12 молодых госслужащих региона. В их числе аким района, руководитель квазигосударственного сектора, 6 работников местных исполнительных органов, сотрудник территориального департамента, 3 представителя бизнеса.

    Первым среди резервистов региона на вышестоящую должность был назначен Уалихан Избасканов, который занял должность заместителя руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования. Ранее он был начальником отдела этого же управления.

    По числу вошедших в состав кадрового резерва актюбинский регион занимает 5-е место. Претендентов тестировали на их способности, оценивали их потенциал, члены экспертной комиссии проводили с ними собеседование и другое. 57% человек имеют передовое зарубежное образование, 43% - выпускники казахстанских вузов. Средний возраст - 31 год.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Другие государственные органы 100 шагов по реализации 5 реформ
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