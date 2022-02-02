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12 783 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

2 Февраля 2022 08:15
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12 783 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 12783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2648,

город Алматы - 2621,

город Шымкент - 16,

Акмолинская область - 420,

Актюбинская область - 714,

Алматинская область - 278,

Атырауская область - 562,

Восточно-Казахстанская область - 346,

Жамбылская область - 76,

Западно-Казахстанская область - 134,

Карагандинская область - 1920,

Костанайская область - 656,

Кызылординская область - 281,

Мангистауская область - 192,

Павлодарская область - 1260,

Северо-Казахстанская область - 546,

Туркестанская область - 113.

Итого выздоровевших в Казахстане - 1098462.



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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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