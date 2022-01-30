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12 611 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
30 Января 2022 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 12 611 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 8 823,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 347,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 521,
в ВКО - 316,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 82,
в Карагандинской области - 957,
в Костанайской области - 97,
в Кызылординской области – 352,
в Мангистауской области - 207,
в Павлодарской области - 499,
в СКО - 264,
в Туркестанской области - 146.
Всего в стране выздоровели 1 057 783 человека.
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