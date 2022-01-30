12 611 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 12 611 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 8 823,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 347,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 521,

в ВКО - 316,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 82,

в Карагандинской области - 957,

в Костанайской области - 97,

в Кызылординской области – 352,

в Мангистауской области - 207,

в Павлодарской области - 499,

в СКО - 264,

в Туркестанской области - 146.

Всего в стране выздоровели 1 057 783 человека.