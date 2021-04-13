08:15, 13 Апрель 2021 | GMT +6
1197 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1197 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 165,
город Шымкент - 78,
Акмолинская область - 75,
Актюбинская область - 205,
Алматинская область - 147,
Атырауская область - 56,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 82,
Западно-Казахстанская область - 74,
Карагандинская область - 132,
Костанайская область - 2,
Кызылординская область - 12,
Мангистауская область - 18,
Павлодарская область - 55,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 235 862.