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    08:15, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    1197 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1197 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 165,

    город Шымкент - 78,

    Акмолинская область - 75,

    Актюбинская область - 205,

    Алматинская область - 147,

    Атырауская область - 56,

    Восточно-Казахстанская область - 39,

    Жамбылская область - 82,

    Западно-Казахстанская область - 74,

    Карагандинская область - 132,

    Костанайская область - 2,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 18,

    Павлодарская область - 55,

    Северо-Казахстанская область - 46,

    Туркестанская область - 11.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 235 862.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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