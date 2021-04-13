1197 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1197 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 165,

город Шымкент - 78,

Акмолинская область - 75,

Актюбинская область - 205,

Алматинская область - 147,

Атырауская область - 56,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 82,

Западно-Казахстанская область - 74,

Карагандинская область - 132,

Костанайская область - 2,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 18,

Павлодарская область - 55,

Северо-Казахстанская область - 46,

Туркестанская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 235 862.



