1195 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 68,

город Алматы - 80,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 145,

Актюбинская область - 25,

Алматинская область - 109,

Атырауская область - 76,

Восточно-Казахстанская область - 13,

Жамбылская область - 60,

Западно-Казахстанская область - 85,

Карагандинская область - 58,

Костанайская область - 122,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 222,

Северо-Казахстанская область - 105,

Туркестанская область - 18.





Итого выздоровевших в Казахстане - 169963.



