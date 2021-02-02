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    08:16, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    1195 казахстанцев выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 68,

    город Алматы - 80,

    город Шымкент - 3,

    Акмолинская область - 145,

    Актюбинская область - 25,

    Алматинская область - 109,

    Атырауская область - 76,

    Восточно-Казахстанская область - 13,

    Жамбылская область - 60,

    Западно-Казахстанская область - 85,

    Карагандинская область - 58,

    Костанайская область - 122,

    Кызылординская область - 3,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 222,

    Северо-Казахстанская область - 105,

    Туркестанская область - 18.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 169963.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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