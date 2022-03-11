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    08:01, 11 Март 2022 | GMT +6

    119 человек заболели коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 10,
    в городе Алматы – 33,
    в городе Шымкенте – 2,
    в Акмолинской области –2,
    в Актюбинской области – 3,
    в Алматинской области – 3 ,
    в Атырауской области – 2,
    в ВКО – 7,
    в Жамбылской области – 1,
    в ЗКО – 9,
    в Карагандинской области – 7,
    в Костанайской области – 11,
    в Кызылординской области – 1,
    в Мангистауской области – 0,
    в Павлодарской области – 9, в СКО – 19,
    в Туркестанской области – 0. ⠀
    Всего в стране подтверждено 1 304 220 случаев заражения

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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