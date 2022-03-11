08:01, 11 Март 2022 | GMT +6
119 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 10,
в городе Алматы – 33,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области –2,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 3 ,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 7,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 7,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 9, в СКО – 19,
в Туркестанской области – 0. ⠀
Всего в стране подтверждено 1 304 220 случаев заражения