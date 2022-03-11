119 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 10,

в городе Алматы – 33,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области –2,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 3 ,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 7,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 7,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 9, в СКО – 19,