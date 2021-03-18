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1186 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
18 Марта 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 307,
город Алматы - 318,
город Шымкент - 23,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 86,
Атырауская область - 38,
Восточно-Казахстанская область - 18,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 64,
Карагандинская область - 100,
Костанайская область - 45,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 227 953 заболевших.
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