1186 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 307,

город Алматы - 318,

город Шымкент - 23,

Акмолинская область - 55,

Актюбинская область - 32,

Алматинская область - 86,

Атырауская область - 38,

Восточно-Казахстанская область - 18,

Жамбылская область - 11,

Западно-Казахстанская область - 64,

Карагандинская область - 100,

Костанайская область - 45,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 12.

Всего в стране выявлено 227 953 заболевших.