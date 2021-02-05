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    08:01, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    1186 заболевших  коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 120,

    город Алматы - 112,

    город Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 164,

    Актюбинская область - 12,

    Алматинская область - 71,

    Атырауская область - 44,

    Восточно-Казахстанская область - 64,

    Жамбылская область - 22,

    Западно-Казахстанская область - 88,

    Карагандинская область - 79,

    Костанайская область - 83,

    Кызылординская область - 3,

    Мангистауская область - 17,

    Павлодарская область - 225,

    Северо-Казахстанская область - 64,

    Туркестанская область - 9.

    Всего в стране выявлено 192 825 заболевших.


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