08:01, 05 Февраль 2021 | GMT +6
1186 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 120,
город Алматы - 112,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 164,
Актюбинская область - 12,
Алматинская область - 71,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 64,
Жамбылская область - 22,
Западно-Казахстанская область - 88,
Карагандинская область - 79,
Костанайская область - 83,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 17,
Павлодарская область - 225,
Северо-Казахстанская область - 64,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлено 192 825 заболевших.