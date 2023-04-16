118 зоозащитников задержаны полицией Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британская полиция задержала 118 зоозащитников, которые выступили против проведения соревнований по конным скачкам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Активисты Animal Rising в субботу попытались сорвать проведение престижного соревнования по конным скачкам Великобритании Grand National, которое ежегодно проводится на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле.

Протест начался рано утром, когда порядка 100 зоозащитников устроили митинг у входа на ипподром. По меньшей мере троих участников мирной акции протеста задержала полиция.

После обеда к ним присоединилась другая группа людей из организации Animal Rising. К активным действиям зоозащитники приступили в 17:00, когда должна была начаться церемония открытия конных скачек.

Фото: PA

«В ходе массовой акции более 100 человек мирно заняли ипподром в Эйнтри, остановив работу всего ипподрома», - сообщается на сайте Animal Rising. В организации заявили, что эта акция является началом действий в защиту животных и природы в этом году.

«В общей сложности 118 человек (включая трех арестованных сегодня утром) были арестованы по подозрению в ряде преступлений, включая нарушение общественного порядка и преступное причинение ущерба», - сообщила полиция графства Мерсисайд, расположенного на западе Англии. Правоохранители добавили, что борцам за права животных удалось отложить начало соревнований на 14 минут.

Зоозащитники утверждают, что каждые 2-3 дня на скачках в Великобритании умирает лошадь. При этом, по данным ресурса Horse Death Watch, отслеживающего каждый случай гибели чистокровной верховой лошади в стране, субботнее соревнование на ипподроме Эйнтри в Ливерпуле омрачено гибелью двух лошадей.



