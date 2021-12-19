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    118 новорожденных в День Независимости в Мангистауской области получили подарочные боксы

    19 Декабря 2021, 21:35

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч детей, родившихся в День Независимости Республики Казахстан, получили памятные baby-боксы в честь 30-летия праздника, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В подарочных коробках «Сүйінші», помимо набора первой необходимости для младенцев, - поздравительная открытка от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости и свидетельство о рождении ребенка.

    «Ты пришел в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!», – написано в поздравлении от Президента.

    Заявление на свидетельство о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, было принято сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее переданы в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

    Стоит отметить, что Сүйінші-боксы реализованы Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, Банка ЦентрКредит и АО «Казпочта».

    16 и 17 числа в Мангистауской области родилось 118 малышей. Специалисты ЦОНов посетили городские и районные родильные дома и получили заявления о выдаче свидетельств о рождении от 116 матерей. Две мамы не подали заявки, потому что не успели выбрать имена своим малышам. Полученные документы были доставлены в центр ЗАГСа, после чего переданы специалистам Казпочты для упаковки в ящики «Суйинши». Одна мама в районе родила двойню, а мать из Жанаозена назвала своего малыша в честь Динмухамеда Кунаева. Сотрудница филиала Аленова Роза Шамсадиновна также родила второго ребенка к юбилею страны.

    Ербол Байжигит директор филиала по Мангистауской области лично поздравил матерей, родивших 16 декабря в Центре матери и ребенка, и вручил боксы «Суюнши».


    Автор:

    Аружан Саптарова

    Демография Мангистауская область Общество 30 лет Независимости
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