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    08:01, 21 Март 2021 | GMT +6

    1171 случай коронавируса выявлен за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1171 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 237,

    город Алматы - 353,

    город Шымкент - 15,

    Акмолинская область - 49,

    Актюбинская область - 37,

    Алматинская область - 94,

    Атырауская область - 45,

    Восточно-Казахстанская область - 25,

    Жамбылская область - 19,

    Западно-Казахстанская область - 87,

    Карагандинская область - 75,

    Костанайская область - 43,

    Кызылординская область - 4,

    Мангистауская область - 18,

    Павлодарская область - 40,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 5.


    Всего в стране выявлено 231698 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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