1171 случай коронавируса выявлен за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1171 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 237,

город Алматы - 353,

город Шымкент - 15,

Акмолинская область - 49,

Актюбинская область - 37,

Алматинская область - 94,

Атырауская область - 45,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 87,

Карагандинская область - 75,

Костанайская область - 43,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 18,

Павлодарская область - 40,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 5.





Всего в стране выявлено 231698 заболевших.



