08:01, 21 Март 2021 | GMT +6
1171 случай коронавируса выявлен за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1171 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 237,
город Алматы - 353,
город Шымкент - 15,
Акмолинская область - 49,
Актюбинская область - 37,
Алматинская область - 94,
Атырауская область - 45,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 87,
Карагандинская область - 75,
Костанайская область - 43,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 18,
Павлодарская область - 40,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 231698 заболевших.