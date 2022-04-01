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    08:16, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    117 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 3

    город Алматы - 6

    Акмолинская область - 2

    Алматинская область - 1

    Атырауская область - 5

    Жамбылская область - 12

    Западно-Казахстанская область - 34

    Карагандинская область - 51

    Костанайская область - 3

    Итого выздоровевших в Казахстане - 1 289 810.

    Теги:
    Здравоохранение Главная
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