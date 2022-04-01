08:16, 01 Апрель 2022 | GMT +6
117 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 3
город Алматы - 6
Акмолинская область - 2
Алматинская область - 1
Атырауская область - 5
Жамбылская область - 12
Западно-Казахстанская область - 34
Карагандинская область - 51
Костанайская область - 3
Итого выздоровевших в Казахстане - 1 289 810.