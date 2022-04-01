117 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3

город Алматы - 6

Акмолинская область - 2

Алматинская область - 1

Атырауская область - 5

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 34

Карагандинская область - 51

Костанайская область - 3

Итого выздоровевших в Казахстане - 1 289 810.