117 актюбинских детей заболело КВИ с начала года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Актюбинской области коронавирусной инфекцией заболело 117 детей. О заболеваемости КВИ среди детей, беременных и в целом об эпидситуации в регионе рассказали в ходе брифинга в РСК представители управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регион с 13 января находится в красной зоне.

За минувшие сутки, по словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, в регионе было зарегистрировано 317 новых случаев КВИ и 3 случая пневмонии.

«За сутки выявлено 317 случаев КВИ и 3 случая пневмонии. В инфекционных стационарах находится 269 человек, в реанимации - 15 человек, 2 пациента подключены к аппаратам ИВЛ, 11 - к неинвазивной искусственной вентиляции легких. 410 детей находится под наблюдением, из них 34 - на стационарном лечении. 227 беременных с КВИ под наблюдением, из них 56 - на стационарном лечении», - говорит Бекболат Избасаров.

По словам главного инфекциониста области Мухтара Сербаева, с начала года КВИ зарегистрировано среди 117 детей.

«С начала года заболело КВИ 117 детей. С января мы наблюдаем смещение заболевания, если раньше болели люди в возрасте от 40 и выше, то теперь в основном 30-39 лет, на данный момент таких 860 человек», - говорит М.Сербаев.

На днях в регион поступила вакцина «Спутник лайт». Представители управления здравоохранения и ДСЭК призвали актюбинцев ревакцинироваться.

«Всего в регион было завезено более 1 млн доз вакцины. Первым компонентом было вакцинировано 384595 человек, вторым - 359626 человек. Ревакцинировано - 48446 человек, вакциной Pfizer - 9668 человек. В область поступило 5 тысяч доз вакцин «Спутник лайт» для ревакцинации, сегодня распределим их по поликлиникам, сегодня- завтра можно получить ее для ревакцинации», - сказал Б.Избасаров.