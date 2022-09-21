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    116 заболели и 1712 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

    21 Сентября 2022, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 116 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 392 734 случая, из них:

    в городе Астане – 17,

    в городе Алматы – 12,

    в городе Шымкент – 1,

    в Акмолинской области – 12,

    в Актюбинской области – 3,

    в Алматинской области – 1,

    в Жетысуской области - 3,

    в Атырауской области – 1,

    в ВКО – 7,

    в ЗКО – 9,

    в Карагандинской области – 28,

    в Улытауской области - 3,

    в Костанайской области – 7,

    в Мангистауской области – 5,

    в Павлодарской области – 2,

    в СКО – 5.

    Также в Казахстане за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1712 человек.

    В разрезе регионов:

    в городе Астане - 51,

    в городе Алматы - 325,

    в Акмолинской области - 209,

    в Актюбинской области - 213,

    в Алматинской области - 7,

    в Жетысуской области - 9,

    в Атырауской области - 78,

    в Абайской области - 1,

    в ЗКО - 111,

    в Карагандинской области -27,

    в Улытауской области - 18,

    в Костанайской области - 321,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области - 4,

    в Павлодарской области - 276,

    в СКО - 57,

    в Туркестанской области - 3.

    Всего в стране выздоровели 1 367 859 человек от COVID-19.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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