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    115 участков автодорог остаются закрытыми для автобусов и транспорта на дизеле – МЧС РК

    10 Января 2023, 10:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Информацию о сложившейся обстановке на автодорогах из-за ухудшения погодных условий по состоянию на 10:00 часов предоставила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед, низкая температура) закрыты 115 участков автодорог, из которых 39 республиканского значения для дизельных и общественных видов автотранспорта.

    Скопление автотранспорта в количестве 57 единиц техники наблюдается при выезде из города Темиртау в Карагандинской области.

    За текущие сутки подразделениями МЧС РК спасено и эвакуировано семь человек, в том числе пять детей в Костанайской области.

    В пунктах временного обогрева размещено 59 человек, из них 11 детей (Акмолинская область – 49/6, Костанайская область– 7/5).
    Транспорт Регионы Погода МЧС Спасение
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