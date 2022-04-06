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    115 новых спортивных объектов планируют построить в Казахстане

    6 Апреля 2022, 12:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За счет реализации программы развития здорового образа жизни можно сэкономить 300 млрд тенге, предназначенных на здравоохранение. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время разрабатывается график развития спортивной инфраструктуры до 2025 года, согласно которому в населенных пунктах планируется построить 115 спортивных объектов», - сказал Ералы Тугжанов.

    Было отмечено, что пандемия коронавируса показала важность здорового образа жизни.

    «Сегодня совместными усилиями удалось сдержать распространение инфекции. Теперь особое внимание необходимо уделить спорту и физической культуре. Хочу сказать, что за счет реализации программы развития здорового образа жизни можно сэкономить 300 млрд тенге, предназначенных на здравоохранение», - резюмировал Ералы Тугжанов.

    Напомним, более 275 тысяч детей охвачены бесплатными секциями по госзаказу в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Инфраструктурные проекты Мажилис Спорт Строительство Ералы Тугжанов
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