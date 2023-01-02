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    115 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

    2 Января 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 115 случаев заболевания коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Казахстане, еще два человека заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

    «На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 2 814 человек (–2 616+ и 198 КВИ-), из них в стационарах находится 259 пациентов, на амбулаторном – 2 555 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента», - сообщает Минздрав.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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