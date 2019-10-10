1144 семьи, незаконно получавшие АСП в Актюбинской области , вернули деньги

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Факты занижения доходов для получения адресной социальной помощи выявлены в Актюбинской области. На сегодня 1144 семьи, незаконно получавшие АСП, вернули деньги. Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель акима области Марат Тогжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 1 апреля АСП в регионе получали 2799 семей, после нововведений количество получателей выросло в 6 раз и составило на 1 октября 18782 семьи. Если ранее мы выплачивали из бюджета сумму в 266 млн тенге, то теперь выплачиваем 8,9 млрд тенге.

При этом многие начали намеренно скрывать, занижать доходы, чтобы получить АСП. По результатам проверок центра «Енбек» в Актюбинской области выявлено 3488 семей - получателей АСП, чьи пенсионные доходы превышают нормативы. Сейчас мы начали проверять. В результате 1144 семьи без обсуждения вернули назначенную помощь на общую сумму 13 млн тенге, в отношении 1199 семей приостановлена выплата, без изменений с выплатой АСП выявлено 55 семей. Всего семьи должны вернуть средства на общую сумму в 100 млн тенге. Работа продолжается», - сказал М. Тогжанов.

Он также рассказал факты, когда жительница одного района, оформив АСП по месту жительства, переезжала в город Актобе и снова получала АСП.

«Жительнице Алгинского района было назначено в районе АСП в сумме 131 тысяч тенге в месяц, в целом в год это составляет 1,5 млн тенге. Переехав в Актобе и получив временную прописку, она снова сдала документы и ей было снова назначена АСП. Этот факт был выявлен, и она вернула незаконно полученные деньги. Получить сверхположенного она успела 400 тысяч тенге», - говорит М.Тогжанов.

Также некоторые граждане договаривались с работодателями, чтобы те намеренно оформляли их на минимальную зарплату, остальную сумму выплачивая наличными деньгами.

«В целом в каждом районе работает участковая комиссия, которая подписывает акты и должна знать какая семья нуждается в помощи, а какая нет. Но видимо в некоторых районах эти комиссии не отработали», - добавляет М.Тогжанов.

С 2020 года будут введены изменения в назначение АСП, рассказал замакима области. В частности государственные пособия в сумме от 42500 тенге и выше будут назначаться всем семьям, имеющим четырех и более детей в возрасте до 18 лет.

Все трудоспособные члены семьи должны будут выходить на работу, предложенную центрами занятости, иначе семья не получит АСП.

На сегодня в Актюбинской области 70 процентов суммы за питание в садиках для детей из многодетных семей оплачивает бюджет, также школьники из многодетных семей обеспечены бесплатным горячим питанием, планируется ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для данной категории детей.