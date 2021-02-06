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    08:01, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    1141 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 161,

    город Алматы - 120,

    город Шымкент - 4,

    Акмолинская область - 153,

    Актюбинская область - 12,

    Алматинская область - 65,

    Атырауская область - 45,

    Восточно-Казахстанская область - 48,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 81,

    Карагандинская область - 56,

    Костанайская область - 82,

    Кызылординская область - 2,

    Мангистауская область - 15,

    Павлодарская область - 223,

    Северо-Казахстанская область - 62,

    Туркестанская область - 2.


    Всего в стране выявлено 193966 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru
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