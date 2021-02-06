1141 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1141 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 161,

город Алматы - 120,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 153,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 65,

Атырауская область - 45,

Восточно-Казахстанская область - 48,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 81,

Карагандинская область - 56,

Костанайская область - 82,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 15,

Павлодарская область - 223,

Северо-Казахстанская область - 62,

Туркестанская область - 2.





Всего в стране выявлено 193966 заболевших.



