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    114 жителей Актюбинской области остаются в пунктах временного размещения

    7 Апреля 2022, 01:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В пунктах временного размещения на время паводка остаются 114 актюбинцев, остальные вернулись в свои дома. Всего с начала паводка в регионе было эвакуировано более 300 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    « На 6 апреля в пунктах временного размещения людей находятся 114 человек, из которых 62 ребенка. Остальные вернулись в дома. Всего с начала паводкоопасного периода было эвакуировано 315 человек из них 138 детей. 196 человек, из них 99 детей были размещены в школах, у родственников - 119 человек, из которых 39 детей. В том числе согласно самообращения для размещения в школы поступило 95 человек , из них 24 ребенка», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Всего в регионе с начала паводка было подтоплено 119 домов, в том числе 41 со статусом жилого дома, 78 - со статусом садоводство, был разрушен дачный саманный дом.

    Окончательные сведения будут установлены после работы комиссий по обследованию. На 6 апреля 15 дачных домов остаются подтопленными. Также две районные дороги остаются с переливом. Отсутствуют проезды к трем населенным пунктам, а именно к поселку Акшатау в Уилском районе, в Кобдинском районе отрезан подъезд к селу Жарык, поселку Когалы.

    В Уилском районе произошел размыв дороги в трех местах автодороги «Акшатау-Уил». Отсутствует проезд к поселку Акшатау.

    За весь период силами ДЧС и местных исполнительных органов было откачано более 238 тысяч кубометров воды. К противопаводковым работам было привлечено около 1000 человек.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Паводок МЧС
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