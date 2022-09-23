114 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК. В городе Астане -16, городе Алматы -15, городе Шымкенте -1, Акмолинской области - 17, Актюбинской области - 3, Алматинской области - 1, Атырауской области - 2, Восточно-Казахстанской области - 3, Абайской области - 2, Жамбылской области - 3, Западно-Казахстанской области - 9, Карагандинской области - 17, Улытауской области - 7, Костанайской области-13, Павлодарской области-2, Северо-Казахстанской области-3. Всего в стране подтверждено 1 392 999 случаев.



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