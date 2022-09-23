114 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
В городе Астане -16,
городе Алматы -15,
городе Шымкенте -1,
Акмолинской области - 17,
Актюбинской области - 3,
Алматинской области - 1,
Атырауской области - 2,
Восточно-Казахстанской области - 3,
Абайской области - 2,
Жамбылской области - 3,
Западно-Казахстанской области - 9,
Карагандинской области - 17,
Улытауской области - 7,
Костанайской области-13,
Павлодарской области-2,
Северо-Казахстанской области-3.
Всего в стране подтверждено 1 392 999 случаев.