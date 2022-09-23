Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    114 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

    23 Сентября 2022, 08:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    В городе Астане -16,

    городе Алматы -15,

    городе Шымкенте -1,

    Акмолинской области - 17,

    Актюбинской области - 3,

    Алматинской области - 1,

    Атырауской области - 2,

    Восточно-Казахстанской области - 3,

    Абайской области - 2,

    Жамбылской области - 3,

    Западно-Казахстанской области - 9,

    Карагандинской области - 17,

    Улытауской области - 7,

    Костанайской области-13,

    Павлодарской области-2,

    Северо-Казахстанской области-3.

    Всего в стране подтверждено 1 392 999 случаев.


    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Врачи медцентра УДП РК проведут в Уральске консультации для сложных пациентов
    Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    Около 960 казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии
    36 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области
    4 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    5 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    Новости партнеров