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    • 113 заявок на 9,3 млрд тенге поступило по программе льготного лизинга сельхозтехники

    15 Августа 2022 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со дня старта программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники в АО «КазАгроФинанс» поступило уже 113 заявок от сельхозтоваропроизводителей из 11 регионов Казахстана на общую сумму 9,3 млрд тенге для приобретения 93 тракторов и 52 комбайнов отечественного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Прием заявок на участие в программе начался 5 августа 2022 года. Общая сумма финансирования 40 млрд тенге на приобретение порядка тысячи единиц самоходной сельскохозяйственной техники казахстанской сборки.

    Условия программы: с рок лизинга – до 10 лет; ставка вознаграждения – 6% годовых; первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0%; льготный период по возврату основного долга – 1 год.

    Льготная программа рассчитана на мелких и средних сельхозтоваропроизводителей, поэтому по программе установлен лимит на одного лизингополучателя техники - не более 205 млн тенге и не более трех единиц самоходной сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя . Финансирование на одного лизингополучателя техники предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода.

    Первую сельхозтехнику по программе льготного лизинга планируется выдать уже 17 августа 2022 года в Костанайской области.


    #Минсельхоз #Сельское хозяйство
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