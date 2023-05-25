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    113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов

    25 Мая 2023, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о средствах, которые ранее выделили на реализацию нацпроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается итогов реализации государственных программ и национальных проектов, то в прошлом году реализованы три государственные программы и 10 национальных проектов. Они утверждены в рамках реализации новой системы государственного планирования. Из различных источников финансирования выделено 8,2 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета 2,8 трлн тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты за 2022 год.

    У депутата Сената Амангельды Толамисова возникли вопросы об эффективности использования бюджетных средств.

    «Какие меры будут приняты в связи с неосвоением бюджета? Несколько триллионов бюджетных денег были неэффективно использованы. Будут ли наказаны сотрудники, чтобы впредь такого не повторилось?», - спросил депутат.

    «8,2 трлн тенге - это не все государственные средства, 2,8 трлн - средства, выделенные из республиканского бюджета. Остальное - частные инвестиции и привлеченные средства. Конечно, мы ведем мониторинг. После того, как мы проанализируем выводы и предложения Высшей контрольно-ревизионной палаты, мы призовем к ответу высших должностных лиц. Сейчас 113 лиц, в том числе 82 высокопоставленных лица, привлечены к ответственности», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Бюджет Финансы Нацпроекты
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