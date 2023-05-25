113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о средствах, которые ранее выделили на реализацию нацпроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается итогов реализации государственных программ и национальных проектов, то в прошлом году реализованы три государственные программы и 10 национальных проектов. Они утверждены в рамках реализации новой системы государственного планирования. Из различных источников финансирования выделено 8,2 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета 2,8 трлн тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты за 2022 год.

У депутата Сената Амангельды Толамисова возникли вопросы об эффективности использования бюджетных средств.

«Какие меры будут приняты в связи с неосвоением бюджета? Несколько триллионов бюджетных денег были неэффективно использованы. Будут ли наказаны сотрудники, чтобы впредь такого не повторилось?», - спросил депутат.

«8,2 трлн тенге - это не все государственные средства, 2,8 трлн - средства, выделенные из республиканского бюджета. Остальное - частные инвестиции и привлеченные средства. Конечно, мы ведем мониторинг. После того, как мы проанализируем выводы и предложения Высшей контрольно-ревизионной палаты, мы призовем к ответу высших должностных лиц. Сейчас 113 лиц, в том числе 82 высокопоставленных лица, привлечены к ответственности», - заключил министр.



