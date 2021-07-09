НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 113 казахстанцев стали обладателями международной стипендии «Болашак». Решение было принято на очередном заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Госсекретаря РК Крымбека Кушербаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Прошедшие конкурсный отбор стипендиаты теперь будут обучаться в магистратуре и докторантуре или проходить стажировку в ведущих вузах мира по самым востребованным в Казахстане специальностям.

Напомним, что присуждение стипендии «Болашак» проходит три раза, итоги подводятся в июне, августе и ноябре.

«Стипендии распределены по таким направлениям, как «Медицина», «Естественные и социальные науки», «Образование», «Инновации и новые технологии», «Креативная индустрия», а также «Индустриальная инженерия». Всего в 2021 году для обучения по программе «Болашак» выделено 1055 стипендий, из них 555 стипендий распределены по программам магистратуры, резидентуры, докторантуры. Кроме того, в этом году впервые по новой категории стажировок «Ученые» выделено 500 стипендий. Эта категория была создана по поручению Главы государства К. Токаева. Это действительно беспрецедентная мера. Теперь ежегодно 500 ученых нашей страны могут стажироваться в ведущих научных центрах мира и проводить совместные исследования на базе лабораторий этих центров. Мы призываем наших ученых проявить активность и участвовать в присуждении стипендий», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Напомним, прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начался 4 мая и продлится до 28 октября.







