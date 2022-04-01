113 440 заявок принято на предоставление займа в рамках программы «7-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 31 марта 2022 года принято 113 440 заявок на получение займа на сумму 1,5 трлн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Из них одобрены 57 830 займов на сумму 748 млрд тенге.

Ранее в Национальном банке Казахстана прокомментировали информацию о возможном закрытии ипотечной программы «7-20-25» в этом году.

«Программа «7–20–25» не имеет конкретных сроков завершения. Выдача ипотечных займов по этой программе продолжается до достижения индикативного объема финансирования в сумме 1 триллион тенге. В связи с этим, говорить о точных сроках завершения программы не представляется возможным, а информация о возможном завершении программы в 2022 году основана, главным образом, на оценке спроса со стороны населения и темпов освоения средств в прошлом. Остаток неосвоенных средств позволяет охватить льготным кредитованием значительное количество граждан», - сказали в Нацбанке РК.



