+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

10 Ноября 2021 08:00
Поделиться:
1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1128 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Около 100 семей снова остались без тепла в домах в Шымкенте
Число тяжело болеющих КВИ пациентов не уменьшается в Атырау С начала года госинспекторами труда защищены права более 20,6 тыс работников В Атырауской области 159 человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 125,

город Алматы - 134,

город Шымкент - 24,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 22,

Алматинская область - 55,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 140,

Костанайская область - 102,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 127,

Северо-Казахстанская область - 143,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлено 951667 заболевших.



Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Около 100 семей снова остались без тепла в домах в Шымкенте
Число тяжело болеющих КВИ пациентов не уменьшается в Атырау
С начала года госинспекторами труда защищены права более 20,6 тыс работников
В Атырауской области 159 человек лечатся от КВИ в инфекционных стационарах
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
3 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
4 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
5 Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
6 Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Читайте также
Мама столичных школьников рассказала о важности вакцинации детей
Свыше млн масок сшили осужденные во время пандемии
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив