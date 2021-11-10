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1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
10 Ноября 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1128 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 125,
город Алматы - 134,
город Шымкент - 24,
Акмолинская область - 70,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 55,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 140,
Костанайская область - 102,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 12,
Павлодарская область - 127,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлено 951667 заболевших.
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