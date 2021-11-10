1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1128 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 125,

город Алматы - 134,

город Шымкент - 24,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 22,

Алматинская область - 55,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 140,

Костанайская область - 102,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 127,

Северо-Казахстанская область - 143,

Туркестанская область - 19.

Всего в стране выявлено 951667 заболевших.



