1122 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 409,

город Алматы - 220,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 51,

Актюбинская область - 21,

Алматинская область - 61,

Атырауская область - 37,

Восточно-Казахстанская область - 26,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 31,

Карагандинская область - 76,

Костанайская область - 32,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 11,

Павлодарская область - 76,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 17.

Итого выздоровевших в Казахстане – 226 378.