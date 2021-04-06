08:16, 06 Апрель 2021 | GMT +6
1122 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 409,
город Алматы - 220,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 51,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 61,
Атырауская область - 37,
Восточно-Казахстанская область - 26,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 31,
Карагандинская область - 76,
Костанайская область - 32,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 76,
Северо-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 17.
Итого выздоровевших в Казахстане – 226 378.