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112,5 тысячи подростков полностью вакцинировались от COVID-19 в Казахстане
31 Декабря 2021 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против COVID-19 в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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По данным на 30 декабря 2021 года, первой дозой вакцины Pfizer привито: п одростки – 275 853; б еременные женщины – 19 572; к ормящие женщины – 47 647.
Вторую дозу получили: п одростки – 112 529; б еременные женщины – 7 436; к ормящие женщины – 19 043.
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