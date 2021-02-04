1110 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1110 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 53,

город Алматы - 205,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 114,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 60,

Атырауская область - 108,

Восточно-Казахстанская область - 30,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 66,

Костанайская область - 72,

Кызылординская область - 8,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 286,

Северо-Казахстанская область - 61,

Туркестанская область - 19.

Итого выздоровевших в Казахстане - 172209.