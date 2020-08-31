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111 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
31 Августа 2020 08:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 51 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 3 / 2
город Алматы - 12 / 5
Акмолинская область - 6 / 2
Актюбинская область - 1 / 1
Алматинская область - 2 / 2
Атырауская область - 11 / 8
Восточно-Казахстанская область - 20 / 4
Жамбылская область - 2 / 2
Западно-Казахстанская область - 5 / 2
Карагандинская область - 19 / 13
Костанайская область - 8 / 0
Павлодарская область - 6 / 0
Северо-Казахстанская область - 11 / 6
Туркестанская область - 5 / 4
Всего в стране выявлены 105795 заболевших.
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