111 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 111 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 51 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 3 / 2

город Алматы - 12 / 5

Акмолинская область - 6 / 2

Актюбинская область - 1 / 1

Алматинская область - 2 / 2

Атырауская область - 11 / 8

Восточно-Казахстанская область - 20 / 4

Жамбылская область - 2 / 2

Западно-Казахстанская область - 5 / 2

Карагандинская область - 19 / 13

Костанайская область - 8 / 0

Павлодарская область - 6 / 0

Северо-Казахстанская область - 11 / 6

Туркестанская область - 5 / 4

Всего в стране выявлены 105795 заболевших.



