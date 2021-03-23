1101 заболевший выявлен в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1101 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 161, город Алматы - 395, город Шымкент - 11, Акмолинская область - 53, Актюбинская область - 40, Алматинская область - 94, Атырауская область - 48, Восточно-Казахстанская область - 29, Жамбылская область - 17, Западно-Казахстанская область - 61, Карагандинская область - 91, Костанайская область - 41, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 33, Северо-Казахстанская область - 13, Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлено 234007 заболевших.