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    110 студентов стали победителями национального чемпионата WorldSkills

    12 Декабря 2022, 09:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги VII Республиканского чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan 2022». Победителями стали 110 студентов колледжей и молодых специалистов по 30 компетенциям. Они завоевали 34 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей. Еще 144 участника чемпионата отмечены медальонами отличия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Победители получат приглашения на работу от крупных работодателей страны и возможность войти в национальную сборную для участия в следующем году в чемпионате WorldSkills Europe.

    «Сегодня мы награждаем лучших студентов, выпускников колледжей, которые победили в 30 номинациях. Вы успешно прошли региональные отборочные туры, выиграли в республиканском конкурсе и показали свой профессионализм. Движение WorldSkills становится популярным среди молодежи. Желаю вам новых побед и достойно представлять Казахстан на международных соревнованиях», - отметил на торжественной церемонии закрытия «WorldSkills Kazakhstan 2022» вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

    В VII Республиканском чемпионате принимали участие более 500 самых лучших представителей из всех регионов страны – победители региональных туров WorldSkills. Они соревновались по 30 основным компетенциям. Среди них, электромонтажные работы, поварское и ресторанное дело, IT-решения для бизнеса, web-технологии, мобильная робототехника, мехатроника, прототипирование и другие.

    Также сегодня медалью «Best of National» награждена Дина Афанасьева, которая достойна представляет Казакстан на мировых чемпионатах WorldSkills. В октябре этого года она завоевала бронзу в компетенции «web-технологии» на WorldSkills Competition-2022 в Корее. Она является первой в стране обладательницей медали WorldSkills Europe (WSE), в прошлом году она получила бронзовую медаль на европейском чемпионате.

    Чемпионат «WorldSkills Kazakhstan 2022» проходил с 7 по 9 декабря на площадке международного выставочного центра EXPO и колледжей города Астаны.

    Работу конкурсантов-студентов колледжей и вузов, а также молодых специалистов предприятий оценивали более 500 экспертов.

    Международное движение WorldSkills направлено на повышение престижа и популяризацию рабочих профессий, на создание новых трендов в подготовке квалифицированных кадров. В нем принимают участие более 60 стран мира. Казахстан является полноправным членом WorldSkills International (WSІ), WorldSkills Europe (WSE).
    Астана Образование Общество Минпросвещения РК
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