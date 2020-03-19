110 случаев заражения коронавирусом выявлено в Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 110. С целью предотвращения распространения инфекции в стране проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 18 марта, количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении возросло до 110, из которых 94 случая связаны с двумя первичными.

«По состоянию на 21 30 (23 30 времени Нур-Султана) 18 марта подтверждены еще 8 случаев заражения коронавирусом. По оценкам врачей, состояние всех пациентов удовлетворительное. Таким образом, на данный момент зарегистрировано 110 случаев, из которых один пациент уже излечился. Результаты эпидемиологического анализа показывают, что 94 случая связаны с двумя первичными случаями (с жительницей г. Эчмиадзин и столичным производственным предприятием)», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Армении.

В этом контексте премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью в эфире армянского телеканала «Шант» раскрыл подробности распространения коронавируса на столичном предприятии. По словам премьер-министра, расположенное в столичном районе Шенгавит производственное предприятие связано с Италией. Производство посетил итальянский специалист, который на период пребывания в Армении находился под контролем армянского Минздрава. Принимая жаропонижающие средства, он скрыл состояние своего здоровья, провел на предприятии один-два дня и покинул Армению, после чего на предприятии возникли последствия в виде распространения вируса.

Ранее сообщалось, что большинство новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении связаны с жительницей города Эчмиадзин, которая вернулась в Армению из Италии и посетила семейное массовое мероприятие.

Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1 марта. После двухнедельного карантина контрольный тест этого пациента показал отсутствие вируса, а сам пациент стал первым выздоровевшим. Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а также контактировавших с ними уже в Армении лиц. Большинство инфицированных, в том числе один школьник – жители города Эчмиадзин. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране Правительство Армении ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.