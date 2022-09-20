Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    110-летний юбилей Куляш Байсеитовой отметили в столичной филармонии

    20 Сентября 2022, 21:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – XXVI концертный сезон открыл Казахский оркестр им. Еркегали Рахмадиева с концертом «Бұлбұл», посвященным 110-летнему юбилею легендарной казахской певицы Куляш Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В программе вечера были исполнены «Әсем қоңыр» Дины, «Күләшқа» Жамбыла, «Гәкку» из оперы «Қыз Жібек» Евгения Брусиловского, «Қазақ вальсі» и «Бұлбұл» Латифа Хамиди, айтыс из оперы Мукана Тулебаева «Биржан и Сара», ария Ажар из оперы «Абай», «Шегенің термесі» из оперы «Қыз Жібек».

    На концерте выступили заслуженные деятели Республики Казахстан – Арайлым Рахымқызы, Светлана Айтбаева, Сундет Байгожин, Бибигуль Жанузак, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Алтынбек Абильда, лауреаты международных и республиканских конкурсов Феруза Рахметова, Айгерим Аманжолова, Айгерим Ораз, Талгат Аллабиринов, Ботагоз Ташимова.

    Главный дирижер Казахского оркестра – заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена «Парасат», профессор Айткали Жайымов. Дирижер – деятель культуры Нурлан Бекенов.


    Фото : gov.kz





    Астана Культура Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    Конкурс Dala Dauysy с призовым фондом 46 млн тенге стартовал в Казахстане
    Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
    Астана вошла в состав Всемирной организации «Объединенные города и местные власти»
    «Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров