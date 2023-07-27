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    110 фактов торговли людьми выявили в этом году в Казахстане

    27 Июля 2023, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За первое полугодие полиция Казахстана выявила и зарегистрировала 110 преступлений, связанных с торговлей людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из общего количество 5 фактов незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 14 – вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних – 7, 24 – торговли людьми, в том числе несовершеннолетних, 67 фактов сводничества и притоносодержания.

    «Как показывает практика, более подверженными риску торговли людьми остаются социально-уязвимые слои населения», - сообщил начальник управления по борьбе с торговлей людьми департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Самат Кусетов во время международной конференции по теме торговли людьми в Астане.

    Вместе с тем, он назвал основные причины совершения преступлений. Это социально-экономические процессы, прибыльность криминального бизнеса и высокая латентность.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью МВД РК
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