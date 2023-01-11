11 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





76 лет назад (1947-2014) родился СЫГАЙ Аширбек- писатель, критик, переводчик, заслуженный деятель искусств Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан и независимой премии «Платиновый Тарлан».

Родился в Кентау в Южно-Казахстанской (Туркестанской) области. Окончил Казахский институт искусств (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы) (1969).

Трудовая деятельность: руководитель отдела театров, управления по делам искусств Министерства культуры Казахстана (1974-1978); инструктор отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1979-1983); заместитель министра культуры Казахстана (1983-1989); ректор Алматинского института театрально-художественного института (1989-1991); первый заместитель министра культуры РК (1991-1994); профессор факультета искусствоведения Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова (с 1994 года); представитель Министерства культуры, туризма и спорта в Алматы (2003-2006); профессор кафедры искусствоведения, руководитель мастерской театроведения Казахского национального университета искусств (с 2011 года).

Благодаря Аширбеку Сыгай на казахский язык переведены и с успехом поставлены на сценах республиканских театров: «Брак поневоле» Жана Мольера, «Смешная история» К. Гольдони, «Пока арба не перевернулась» О. Иоселиани, «Беспокойная бабушка» Ш. Рокви, «Соловьиная ночь» В. Ежова, «Мир в ладонях» А. Шайкевича, «Не было бы больно сердцу» Б. Жакиева и другие пьесы известных драматургов. Являлся автором сценариев цикла документальных фильмов о жизни и творчестве выдающихся деятелей литературы и искусства (Ы. Ногайбаев, С. Жунусов, К. Кенжетаев, С. Майканова, К. Кармысов и другие).

Кавалер ордена «Құрмет» (2004) и других многочисленных государственных медалей. Почетный гражданин городов Кентау, Туркестан и Южно-Казахстанской области.





60 лет назад (1963) родилась ЖУНУСОВА Макпал Мухамедияркызы - казахская эстрадная певица (драматическое сопрано).

Уроженка Карагандинской области. Окончила Казахскую музыкальную школу-интернат имени А.К. Жубанова и Чимкентский институт культуры имени Аль-Фараби.

Творческая жизнь Макпал Жунусовой началась с Всесоюзного конкурса эстрадных исполнителей 1981 года в Днепропетровске. Она показала себя многообещающей, интересной молодой исполнительницей и была принята в эстрадно-молодежный ансамбль «Гульдер».

Первой победой молодой одаренной певицы было завоевание звания лауреата Республиканского фестиваля творческой молодежи «Жигер» в 1983 году, в 1984 году - победа во Всесоюзном смотре творческой молодежи, звание лауреата премии Ленинского комсомола Казахстана.

В 1988 году она перешла на работу в гастрольно-концертное объединение «Казахконцерт». В 1989 году Макпал Жунусова удостоена высокого звания заслуженной артистки Казахской СССР. Лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии Казахстана, премии «Тарлан», фестиваля «Жігер», международного конкурса «Азия дауысы».

Певица активно гастролирует по республике и за ее пределами. Особое внимание уделяет популяризации казахской песни, активно работает с авторами над созданием нового репертуара.

За высокое профессиональное мастерство и активное участие в пропаганде казахского искусства Макпал Жунусовой в 1994 году присвоено звание народной артистки Республики Казахстан, а в 1999 году она удостоена высокого звания лауреата Государственной премии Республики Казахстан.





58 летназад (1965) родилась ДУЙСЕНОВА Тамара Босымбековна - министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родилась в Чимкентской (Туркестанской) области. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства, инженер-экономист (1987).

Трудовая деятельность: учительница информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988); научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992); старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993); руководитель отдела информации и маркетинга компании «Перизат-Холдинг» (1993-1994); советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997); первый заместитель акима города Шымкент (1997-1999); заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2002-2006); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2006-2007); ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (2008-2013); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (02.2013-06.2013); исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты населения РК (10.06.2013-27.06.2013); министр труда и социальной защиты населения РК (2013-2014); министр здравоохранения и социального развития РК (2014-2017); министр труда и социальной защиты населения РК (2017-2018); секретарь партии «Nur Otan» (2018-2019); руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов» (2019-2020); помощник Президента Республики Казахстан - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2010), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).





53 года назад (1970) родился АБЛАЛИЕВ Сатжан Айтенович - заместитель акима Северо-Казахстанской области.

Родился в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт, инженер-строитель; Казахский университет путей сообщения, инженер-экономист.

Трудовая деятельность: оператор-коллектор Центральной инженерно-технической службы Южно-Эмбинской нефтеразведочной экспедиции (1987); ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры «Мосты и тоннели», заместитель директора по учебной работе Института транспортного строительства Казахской академии транспорта и коммуникаций; заместитель директора по учебной работе Института организации транспортного производства Казахской академии транспорта и коммуникаций; начальник отдела методологии ценообразования и проектирования управления закупок, методологии ценообразования и проектирования, начальник управления строительства и реконструкции, начальник управления внешних займов и концессионных проектов Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, президент Ассоциации дорожников Казахстана (2004-2011); заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МТК РК (2012-2014); заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИР РК (2014-2019); заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК (2019-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2020); медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».





50 лет назад (1973) родилась АЛДАМБЕРГЕН Алина Утемискызы - председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

Родилась в Караганде. Окончила Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит (1991-1995); Школу делового администрирования, Университет Вашингтон (г. Сиэттл, штат Вашингтон, США, 1996-1997); Школу делового администрирования имени Уильяма Е. Саймона, Университет Рочестер (г. Рочестер, штат Нью-Йорк, США, 2006-2007); MBA, специализация «Корпоративные финансы и бухгалтерский учет».

Трудовая деятельность: финансовый аналитик, менеджер, главный специалист, заместитель начальника управления структурного финансирования, заместитель начальника управления кредитного анализа и структурирования ЗАО «ДАБ «ABN AMRO банк Казахстан» (1997-2001); ведущий рейтинговый консультант, рейтинговый консультант глобальных финансовых рынков, департамент рейтинговых консультаций ABN AMRO Bank N.V., г. Лондон, Великобритания (2001-2003); председатель правления, член совета директоров АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management» (2003-2005); заместитель председателя правления, глава подразделения АО «ДАБ «ABN AMRO банк Казахстан» (2005-2006); казначей проектов «Глобальные рынки, управление организации долгового финансирования для стран ЦВЕБВ» (2005-2006); заместитель председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (2006-2007); заместитель председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2008-2011, в связи с упразднением агентства); генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Финанс» (2012-2013); заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2013-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2016 года.





45 лет назад (1978) родилась ШУШИКОВА Гульнар Карбаевна - проректор - директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Родилась в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение; АО «Финансовая академия», экономика и бизнес.

Трудовая деятельность: секретарь судебного заседания Карагандинского областного суда (1999-2000); помощник прокурора Октябрьского района г. Караганда (2000-2001); помощник прокурора Советского района, района им. Казыбек би г. Караганда (01.2001-07.2001); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2001-2004); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по административным и гражданским делам прокуратуры Карагандинской области, затем г. Астана, (2004-2008); прокурор, старший прокурор управления департамента кадровой работы и обеспечения внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2008-2009); старший помощник Генерального прокурора Республики Казахстан организационно-инспекторского управления аппарата Генерального прокурора РК (2009-2013); начальник организационно-контрольного управления аппарата Генерального прокурора РК (2013-2015); заместитель начальника департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры РК (2015-2018); начальник департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры РК (08.2018-11.2018); проректор Академии правоохранительных органов (2018-2019).

На занимаемой должности - с января 2019 года.



