11 военнослужащих погибли с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил РК Берик Ильясов назвал число военнослужащих, которые погибли в Казахстане с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года было 11 случаев смертей в Вооруженных силах, из них четыре - от заболеваний и семь - от травм. Если взять солдат срочной службы, то один случай был от травмы в январе месяце, когда прыгал с парашюта разбился один солдат. Второй случай - онкологическое заболевание головного мозга», - сказал Берик Ильясов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Ранее сообщалось, что с 2020 года погибло 270 военнослужащих: в 2020 году – 78 военнослужащих, в 2021 году – 96, в 2022 году – 85, в 2023 году – 11. Что касается наиболее распространенных причин смерти, то по болезни - 36% случаев, автокатастрофы – 24%, суицид – 20%.



