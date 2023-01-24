11 водителей в столице задержаны за вождение в нетрезвом виде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в столице выявлено около шести тысяч нарушений правил дорожного движения, 80 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщил начальник штаба полка патрульной полиции ДП Астаны Ауезхан Тажигулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в столице выявлено 5 тысяч 986 нарушений правил дорожного движения. Из них 80 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. На штрафстоянку водворено 195 автомобилей. Семь водителей, ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, снова привлечены к ответственности. Вместе с тем, особое внимание уделяется работе с пешеходами для недопущения грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на создание аварийной ситуации», - сказал начальник штаба полка патрульной полиции столичного департамента полиции Ауесхан Тажигулов.

По его словам, полицией часто проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения: «Безопасная дорога», «правопорядок», «Автобус», «Внимание, дети», «Безопасность детей на дороге», «Пешеход» и другие.

За последние три дня в Астане выявлено 19 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

«По отношению к вновь задержанным за вождение в нетрезвом виде водителям возбуждено уголовное дело. Им грозит 50 дней общественных работ или пять лет лишения свободы, либо штраф в размере 5 тысяч МРП», - пояснил А. Тажигулов.



