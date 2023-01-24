Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    11 водителей в столице задержаны за вождение в нетрезвом виде

    24 Января 2023, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в столице выявлено около шести тысяч нарушений правил дорожного движения, 80 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщил начальник штаба полка патрульной полиции ДП Астаны Ауезхан Тажигулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в столице выявлено 5 тысяч 986 нарушений правил дорожного движения. Из них 80 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. На штрафстоянку водворено 195 автомобилей. Семь водителей, ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, снова привлечены к ответственности. Вместе с тем, особое внимание уделяется работе с пешеходами для недопущения грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на создание аварийной ситуации», - сказал начальник штаба полка патрульной полиции столичного департамента полиции Ауесхан Тажигулов.

    По его словам, полицией часто проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения: «Безопасная дорога», «правопорядок», «Автобус», «Внимание, дети», «Безопасность детей на дороге», «Пешеход» и другие.

    За последние три дня в Астане выявлено 19 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

    «По отношению к вновь задержанным за вождение в нетрезвом виде водителям возбуждено уголовное дело. Им грозит 50 дней общественных работ или пять лет лишения свободы, либо штраф в размере 5 тысяч МРП», - пояснил А. Тажигулов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Происшествия Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 65 тысяч нарушений ПДД совершили водители автобусов за год
    Угонщик авто порезал себя ножом при задержании в Алматы
    Водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП в Актобе
    Международные автомобильные перевозки будут отслеживаться с помощью спутниковой навигации
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    4 Трое казахстанцев прошли в финал чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет
    5 Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях
    Новости партнеров