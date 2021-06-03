11 видов полипропилена будут производить завод в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О строительстве завода по производству полипропилена в Атырауской области, а также в Шымкенте по производству порошкового полипропилена, рассказал министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр энергетики, по итогам 2020 года рост производства нефтегазохимической продукции повысился на 155% по сравнению с 2019 годом, из которых 80% продукции было экспортировано.

«На сегодняшний день ведется строительство двух заводов - в Атырауской области по производству полипропилена, мощностью 500 тыс. тонн/год и в Шымкенте по производству порошкового полипропилена и октаноповышающих присадок для бензина - мощностью 81 тыс. и 57 тыс. тонн соответственно. Общий прогресс реализации проектов на сегодняшний день составляет 87% и 99% соответственно. После запуска завода по производству полипропилена, на первом пусковом этапе здесь будут производиться 11 видов полипропилена, а в дальнейшем линейка будет расширена до 64 марок», - сказал Нурлан Ногаев в ходе заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

Нурлан Ногаев отметил, что в апреле текущего года французской компанией Air Liquide Eastern S.A. совместно с «КазМунайГаз» был запущен завод по производству технических газов в Атырауской области стоимостью 16 млн долларов США.

Ранее в Минэнерго рассказали ценах на полимерную продукцию. По данным ведомства, с каждым годом отмечается рост производства нефтегазохимической продукции. Так, объем произведенной продукции в 2020 году составил 360 тыс. тонн, что в 6 раза больше по сравнению с 2016 годом.