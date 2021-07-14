11 уголовных дел возбуждено с начала года в РК по поддельным паспортам вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала июля Министерство внутренних дел РК выявило 41 объявление, где за определенную сумму предлагаются поддельные сертификаты или паспорта вакцинации, либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством внутренних дел РК по поручению Главы государства уделяется особое внимание всем преступным проявлениям, связанным с данным заболеванием. Необходимо отметить, что некоторые недобросовестные граждане используют сложившуюся ситуацию для наживы, подделывают результаты ПЦР-тестирования и паспорта вакцинации, создавая условия для распространения коронавируса. В основном предложения о продаже размещаются в сети интернет и посредством социальных сетей и мессенджеров, а «продавцы» часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют», - отметили в пресс-службе ведомства.

Поэтому в МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые группы по выявлению объявлений по продаже поддельных документов. Только с начала июля выявлено 41 такое объявление, где за определенную сумму предлагаются поддельные сертификаты или паспорта вакцинации, либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов.

Органами внутренних дел проводятся и другие мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации. Полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных документов.

«С начала года органами внутренних дел возбуждено 25 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 11 - паспортов вакцинации. За данный вид уголовного правонарушения установлено наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП (5,8 млн. тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 385 части 1 Уголовного кодекса)», - пояснили в МВД.

Те же деяния, совершенные неоднократно или группой по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 4000 МРП (11,6 млн. тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 385 части 2 Уголовного кодекса).

Использование заведомо подложного паспорта вакцинации наказывается штрафом в размере до 160 МРП (467 тысяч тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток (ст. 385 ч. 3 Уголовного кодекса).

В этой связи МВД обращается к гражданам - не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких, кроме того, пытаясь приобрести ложные документы можно стать жертвами мошенников.

Напомним, 10 июля 2021 года в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении подделывания документов о вакцинации.



