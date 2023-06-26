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    11 убийств по горячим следам раскрыли за неделю казахстанские полицейские

    26 Июня 2023, 11:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель МВД Шугыла Турлыбек рассказала о криминогенной обстановке в стране за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2720 преступлений, 1642 из них раскрыто в течении суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 11 убийств, 3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбоя, раскрыто 36 грабежа, 302 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Напомним, в июне министерство выявило 47 фактов торговли людьми за три дня. Среди фактов торговли людьми спикер отметила случай в Алматинской области, где женщина продала своего новорожденного сына. Также были факты незаконной трудовой эксплуатации, вовлечения в проституцию и другие.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МВД РК
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