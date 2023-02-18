11 тысяч спасателей из 88 стран участвовали в разборе завалов в Турции

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Спасатели из 88 стран приняли участие в разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Нам предложили помощь 102 страны. Представители спасательных служб 88 из них участвовали в поисково-спасательных работах в нашей стране. Группы специалистов из 23 стран завершили свои миссии и вернулись на родину. Остальные продолжают работу в Турции», - рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге в Газиантепе.

Он добавил, что всего в республику прибыли более 11 тысяч иностранных спасателей, 5,3 тысячи из которых все еще занимаются разбором завалов. Кроме того, Турция получила из-за рубежа 75 тысяч палаток для временного размещения потерпевших.

За время работы казахстанских спасателей из-под завалов спасено 8 человек и извлечено более 80 тел погибших.

Сегодня первая группа спасателей МЧС РК возвращается в Алматы.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Фото: aa.com.tr