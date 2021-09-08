11 тысяч предпринимателей обеспечены заказами фонда «Самрук-Қазына» в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В создание новых производств в Казахстане бизнес инвестировал около 220 млрд тенге, что способствовало созданию 2000 рабочих мест. Помощь казахстанскому бизнесу оказана в рамках Программы импортозамещения, которая стимулирует создание новых, не имеющих аналогов в Казахстане производств, с заключением долгосрочных оффтейк-контрактов, передает МИА «Казинформ».

Утвержден пул товаров для импортозамещения из 627 позиций на общую сумму 121 млрд тенге. На сегодняшний день заключено 139 оффтейк-договоров на общую сумму 76,4 млрд тенге.

В этом году заключен договор с ТОО «ПРОММАШ КЗ» на поставку нового вида бесподкладочного перевода для железной дороги на общую сумму 42 млрд тенге.

«Благодаря данному сотрудничеству сохранено более 300 рабочих мест и дополнительно создано 120 новых. Поступление налоговых выплат в бюджет ожидается в размере 5,5 млрд тенге. Увеличение объёма инвестиций на 2,4 млрд тенге. Это позволит предприятию выйти на новый уровень качества и производительности продукции, а также улучшит социальные условия для работников», - подчеркивает генеральный директор завода Дмитрий Матасов.

Завод «ПРОММАШ.KZ» является единственным в Казахстане по производству стрелочных переводов, ремкомплектов и крестовин. Предприятие имеет действующие сертификаты СТ-KZ, сертификаты соответствия, индустриальный сертификат и состоит в реестре товаропроизводителей фонда.

Механизм категорийного управления закупками позволяет по определенным видам товаров консолидировать общую потребность компаний и определять пул поставщиков, увеличивать объемы производства отечественным производителям, сохранять и создавать новые рабочие места. К примеру, в рамках закупочной категорийной стратегии «Грузовые автомобили и специальная техника» заключены стратегические соглашения с 10 производителями, закуплено 93 единицы спецтехники на сумму 4,2 млрд тенге.