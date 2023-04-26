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    11 тысяч мошеннических операций зафиксировано в банках и микрофинансовых организациях за год в РК

    26 Апреля 2023, 11:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С ростом дистанционных финансовых услуг в стране наблюдается рост мошеннических операций. Об этом заявила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только за прошлый год у нас порядка 11 тысяч мошеннических операций зафиксировано в банках и микрофинансовых организациях. Из них только пять тысяч - это оформление кредитов мошенническим путем. Это также связано с тем, что можно оформлять кредиты онлайн», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов.

    Глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка отметила, что в связи с этим в прошлом году для микрофинансовых организаций была значительно ужесточена идентификация заемщика. Была введена двухфакторная идентификация, биометрия.

    «Но вместе с тем количество мошеннических операций продолжает расти. Здесь вопрос связан с информационной безопасностью и безопасностью систем самих финансовых учреждений. Для этого в этом году совместно с правоохранительными органами, Национальным банком разработана Дорожная карта по противодействию схемам по кредитному мошенничеству. Она предусматривает ряд мер, которые усилят кибербезопасность», - резюмировала Мадина Абылкасымова.

    Ране сообщалось, что Мажилис ратифицировал соглашение по обмену сведениями кредитных историй в рамках ЕАЭС.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Минфин РК Мошенничество
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