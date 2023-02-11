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    11 тысяч микрокредитов выдадут в 2023 году на развитие сельского хозяйства

    11 Февраля 2023, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 6 тысяч рабочих мест помогут создать инвестпроекты в сфере АПК. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализовываются инвестиционные проекты в сфере АПК. Утверждена Дорожная карта по реализации инвестиционных проектов АПК на 2022 – 2026 годы. Запланирован ввод 967 инвестиционных проектов на сумму 2,8 трлн тенге. В этом году планируется реализовать 291 проект на сумму 536 млрд тенге с созданием 6,6 тысяч рабочих мест. Ведется масштабирование пилотного проекта Жамбылской области по повышению доходов сельского населения путем формирования сельхозкооперации», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, проект предусматривает выдачу микрокредитов через поверенного (агента) со ставкой вознаграждения не более 2,5% с максимальным сроком до 7 лет.

    «Для реализации масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения на 2023 год предусмотрены средства в размере 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов. На указанное мероприятие в дальнейшем планируется выделить до 1 трлн тенге с вовлечением в кооперативное предпринимательство большинства личных подсобных хозяйств с обеспечением их льготными условиями для получения сельхозтехники в лизинг, микрокредитов и доступа к рынкам сбыта в крупных городах, что в итоге позволит создать порядка 350 тыс. качественных рабочих мест в сельском хозяйстве», - добавил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сельское хозяйство
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