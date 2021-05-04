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    11 тысяч медработников вовлечены в кампанию по вакцинации

    4 Мая 2021, 17:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно мер по вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В условиях дефицита вакцины против КВИ в мире, Казахстан – одна из стран, которая смогла начать вакцинацию против КВИ с 1 февраля текущего года. В рамках подготовки к вакцинации против КВИ разработаны Комплексный план по организации и проведению вакцинации против КВИ, Методические рекомендации по вакцинации для медицинских работников и Регламент по хранению и транспортировке вакцины против КВИ. Проведены республиканские и региональные вебинары по обучению медицинских работников», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в кампанию по вакцинации вовлечены более 11 тысяч медработников.

    «Проводится постоянный мониторинг исполнения ежедневного плана вакцинации в регионах. Вакцинация проводится в 1063 прививочных пунктах. Для проведения вакцинации в отдаленных районах, организованных коллективах, местах массового скопления людей задействованы 354 выездных прививочных бригад, оснащенных специальным холодильным оборудованием», - отметил Премьер.

    «Для обеспечения доступности вакцинации в крупных городах прививочные пункты развернуты в торговых центрах, на рынках и в организованных коллективах. Информация о прививочных пунктах, осуществляющих вакцинацию против КВИ, ежедневно актуализируется на сайте Министерства здравоохранения», - заключил А. Мамин.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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