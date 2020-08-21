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    11 тысяч автомобилей из Армении зарегистрировали в Казахстане

    21 Августа 2020, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано порядка 11 тысяч автомобилей из Армении. Об этом сообщил заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства Правительство разработало механизмы регистрации автомобилей, ввезенных из Армении. 20 мая принято постановление Правительства, которым определен конкретный порядок регистрации данных транспортных средств. Условия регистрации для граждан достаточно лояльные. С 1 июня начата регистрация. На сегодняшний день зарегистрировано порядка 11 тысяч из 14 тысяч транспортных средств, подпадающих под условия регистрации. Ежедневно регистрируются более 400 автомобилей», - сообщил Серик Тусупов на пресс-конференции в СЦК.

    Он также отметил, что при регистрации авто из Армении в рамках Постановления оплата ряда существенных платежей, сборов за первичную регистрацию, утилизацию, таможенных пошлин не потребуется.

    Напомним, до 1 сентября 2020 года необходимо зарегистрировать транспортные средства с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года.

    Ранее в Министерстве внутренних дел ответили, могут ли продлить срок регистрации ввезенных из Армении автомашин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Транспорт Армения МВД РК
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