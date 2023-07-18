$11 тыс за спасение внучки отдал аферистам 80-летний житель Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Со слов пенсионера, ему позвонили с незнакомого номера и сообщили, что внучка попала в ДТП, ей срочно нужна дорогостоящая операция. Представившийся полицейским собеседник добавил, что девушка является виновницей происшествия, но за некоторую сумму наказания можно избежать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Испуганный пенсионер согласился на все условия звонившего, лишь бы помочь любимой родственнице. За деньгами злоумышленники направили такси, через которого горожанин передал сумку с 11 тысячами долларов.

«Факт зарегистрировали по статье «Мошенничество». В ходе розыскных мероприятий задержали 26-летнего местного жителя, причастного к преступлению. Установлено, что он выполнял обязанности курьера. То есть забирал с адресов наличность и переводил на счета своих «руководителей». За работу получал 10% от суммы», - сообщили в полиции.

Выяснилось, что мужчина участвовал в еще одном аналогичном обмане. Очередной жертвой аферистов стала жительница Туркестанской области, которая за операцию и не привлечение к ответственности своей сестры заплатила 1 млн тенге.

В настоящее время проводятся работы по установлению личностей и других подозреваемых.