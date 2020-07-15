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    11 тонн гуманитарной помощи получил Казахстан от Турции

    15 Июля 2020, 00:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстан для борьбы с коронавирусом прибыла гуманитарная помощь из Турции, передает «Хабар 24».

    Из Анкары в Нур-Султан был отправлен самолет с медицинским оборудованием, препаратами и защитными средствами общим весом 11 тонн. Эта помощь была организована несколькими группами - турецким правительством, муниципалитетом Анкары, Ассоциацией выпускников университета Ахмета Яссави, казахстанским фондом «Айдың Нұры», а также представителями казахской диаспоры. Координацией доставки занималось посольство Казахстана в Турции.

    Посылка включает больше 30 аппаратов ИВЛ, 200 тысяч медицинских масок, около 40 тысяч комбинезонов, кислородные маски и концентраторы, медицинские препараты, термометры и другие необходимые материалы для лечения пациентов с коронавирусом. Все эти средства будут распределены по медицинским учреждениям страны.

    «Мы надеемся, что борьба Казахстана с пандемией COVID-19 будет успешной. Желаем всем врачам сил и терпения. Это одна из самых крупных партий гуманитарной помощи, отправленной турецкой стороной. Она была организована после телефонного разговора между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», - сообщил Явуз Селим Кыран, заместитель министра иностранных дел Турции.

    «Даже если мы живем за границей, мы не можем бездействовать в такое непростое время. Наш долг - поддерживать друг друга. За одну неделю мы собрали около тонны медицинской помощи. То, что было собрано диаспорой и студентами, распределит в Казахстане фонд «Отандастар», - проинформировал Ертолкын Гайретулла, председатель объединения турецких казахов.

    Отметим, ранее Министерство иностранных дел опровергло распространяемую в сети информацию о проблемах с доставкой гуманитарной помощи из Турции в Казахстан. Вся работа между общественниками и представителями МИД ведется скоординированно, отметили в ведомстве.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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