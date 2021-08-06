11 столичных заведений наказали за нарушение режима карантина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
За 5 августа мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 11 заведений.
В Алматинском районе гриль-бар «Пражечка», Спа центр «Rezident spa» и игровой клуб «Comeback» работали с нарушениями режима карантина.
Такие же нарушения были выявлены в кафе «Fakir» и лаундж-баре «Правый» в Байконурском районе.
В районе Сарыарка кафе «Коктал Парк» и 2 кофейни «Cofee Boom» не прошли проверку мониторинговых групп. В заведениях не соблюдался режим карантина и масочный режим.
Нарушение режима работы, функционирование летника, нарушение масочного режима посетителями и администрацией, а также несоблюдение социальной дистанции выявлены в кальянной «Мята Lounge», кафе «Alif» и в баре «Chechil Pub» Есильского района.
Материалы, собранные в отношении нарушителей, переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.
Напомним, эпидобстановка в Нур-Султане остается нестабильной, ежесуточно в городе выявляют свыше 1300 случаев заражения КВИ, на больничные койки попадают до 300 человек со средним и тяжелым течением коронавируса. В этой связи жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны неукоснительно соблюдать саннормы и требования карантинного режима, избегать мест массового скопления людей. Халатное отношение и игнорирование ограничительных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.
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